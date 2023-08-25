جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز على متظاهرين قرب سياج غزة 

غزة: أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عشرات المتظاهرين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

و أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عشرات الفلسطينيين اقتربوا من السياج الفاصل مع إسرائيل.

وأشعل الفلسطينيون إطارات السيارات المستخدمة، ورفعوا علم فلسطين خلال التظاهرة.

وجاءت التظاهرة بدعوة أطلقها شبان على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، كما لم يصدر جيش الاحتلال تعليقا فوريا بالخصوص.

وأصيب 4 مصلين الجمعة، إثر اعتداء شرطة الاحتلال عليهم عند أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس، فيما أصيب 3 من عناصر الشرطة بعد رشقهم بالحجارة عقب الحادثة.

وقال شهود عيان إن عناصر الشرطة أطلقوا قنابل صوتية ورصاصا معدنيا مغلفا بالمطاط على مصلين عند باب الأسباط.

(وكالات)





