سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويصيب أحدهم بالرصاص في طولكرم

منذ 52 دقيقة

أرشيف

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رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بينهم أسير محرر ومصاب.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات الاحتلال اعتقلت أحمد شفيق عبد الغني (20 عاماً)، وأنور عصام عبد الغني (20 عاماً) بعد إصابته بالرصاص الحي إثر المواجهات التي اندلعت في بلدة صيدا شمال طولكرم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة”.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير المحرر عمار مناع (60 عاماً) بعد مداهمة منزله في حي عزبة الجراد شرق طولكرم، وفقاً لـ “وفا”.

(د ب أ)

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