جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نائب رئيس وزراء سابق بحكومة “حماس” إثر اقتحامات في نابلس- (فيديو)

نابلس: شن الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات شملت عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم الأكاديمي ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق بحكومة “حماس” ناصر الدين الشاعر.

وقال شهود عيان لـ “الأناضول” إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وشرعت بمداهمة عدد من منازلها، واعتقلت 6 مواطنين على الأقل.

وأشار الشهود إلى أنه عرف من بين المعتقلين الأكاديمي والوزير السابق ناصر الدين الشاعر، والصحفي نواف العامر.

والشاعر، أكاديمي في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية، وأسير محرر وقيادي في حركة “حماس” بالضفة الغربية، وسبق له أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، بين عامي 2006-2007، في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة “حماس” برئاسة إسماعيل هنية، عقب فوزرها في الانتخابات البرلمانية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت نحو 2000 فلسطيني، بحسب معطيات لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

(الأناضول)