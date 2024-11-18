جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في مخيم الدهيشة- (فيديو)

بيت لحم: قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مساء الأحد 15 مواطنا ضمن حملة اعتقالات واسعة يشنها بمخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

◾ تغطية صحفية: جيش الاحتلال يحاصر ويغلق جميع الطرق الرئيسية والفرعية لمخيم الدهيشة في بيت لحم pic.twitter.com/2wwLfkRmPZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 18, 2024

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة دورا غربي مدينة الخليل في الضفة الغربية,

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قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل برفقة”ونش عسكري”. pic.twitter.com/cbTmNytC4W — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 18, 2024

(وكالات)