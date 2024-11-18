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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في مخيم الدهيشة- (فيديو)

منذ 40 دقيقة

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بيت لحم: قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مساء الأحد  15 مواطنا ضمن حملة اعتقالات واسعة يشنها بمخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة دورا غربي مدينة الخليل في الضفة الغربية,

(وكالات)

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