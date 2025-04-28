جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين وسط الضفة الغربية

رام الله: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 3 فلسطينيين بينهم سيدة وزوجها على حاجز عسكري غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين بينهم سيدة وزوجها في حاجز عسكري بمدخل بلدة النبي صالح.

وبين الشهود، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كبلت المعتقلين الثلاثة ونقلتهم بواسطة آلية عسكرية إلى جهة مجهولة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)