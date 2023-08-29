جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينيا بالضفة الغربية

رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 32 فلسطينيا ضمن حملة واسعة شملت مختلف محافظات الضفة الغربية، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقال النادي في بيانه إن “الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة طالت 32 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية”.

وذكر أن الاعتقالات “نفذت في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط)، ونابلس وقلقيلية وجنين (شمال)”، مشيرا إلى أن “من بين المعتقلين أسرى سابقين”.

ولفت البيان إلى “تصاعد عمليات الاعتقال، لا سيما مع تصاعد المواجهة الراهنة مع الاحتلال يرافقها عمليات تنكيل وتخريب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم”.

وقال إن “عدد حالات الاعتقال المسجلة (تشمل معتقلين أفرج عنهم) منذ مطلع العام الجاري تجاوز 5 آلاف”.

(الأناضول)