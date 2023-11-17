جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 47 فلسطينياً في الضفة الغربية

رام الله: أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 47 فلسطينياً، ما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 2800، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وذكر النادي، في بيان، أن “قوات الاحتلال اعتقلت 47 مواطناً على الأقل، بين ليلة الخميس وفجر الجمعة، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

وبيّن النادي أن إجمالي عدد المعتقلين، منذ 7 أكتوبر الماضي، “ارتفع إلى 2800 فلسطيني”.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وتسارعت عمليات الاعتقال في الضفة، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعدما أطلقت إسرائيل حرباً فتاكة على قطاع غزة دمّرت خلالها أحياء فوق ساكنيها خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين.

(الأناضول)