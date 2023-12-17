سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه اكتشف أكبر نفق لحماس في غزة

منذ ساعتين

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تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اكتشف “أكبر نفق لحماس” في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات (حوالي 2.5 ميل).
ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن النفق، الذي تم تأمينه “قبل بضعة أسابيع” ولكن تم الكشف عنه للرأي العام اليوم الأحد، واسع بما يكفي لقيادة عربة كبيرة من خلاله، ويصل عمقه إلى 50 مترا (نحو 160 قدما) تحت الأرض ومجهز بنظم لتوفير الكهرباء والتهوية والاتصالات.
ولا يعبر النفق إلى الأراضي المحتلة إلا أنه ينتهي على بعد 400 متر قبل معبر إيريز المغلق الآن على الحدود الشمالية بين إسرائيل وغزة، وفقا لما ذكره جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال جيش الاحتلال إن النفق هو جزء من “البنية التحتية الإستراتيجية” لحماس وسيتم تدميره.
وأوضح جيش الاحتلال، في فيديو بثه، أن النفق تم إنشاؤه بهدف خدمة تحركات حماس وكنقطة انطلاق للهجمات.
(وكالات)

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