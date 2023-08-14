جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إحباط خلية تابعة لحماس في الضفة الغربية

رام الله: أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، كشف عن إحباط “خلية” تابعة لحركة “حماس” خططت لتنفيذ عملية خطف وعمليات إطلاق نار وأخرى تفجيرية تستهدف القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وحسب وسائل الإعلام ، تتكون الخلية من تسعة أشخاص من قرية بدو شمال القدس، وتم اعتقال أفرادها الشهر الماضي، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعقيب فوري من حماس على الإعلان الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم الإثنين ، حملة اعتقالات طالت تسعة فلسطينيين في وقت أعلن فيه إحباط خلية تابعة لحركة “حماس” في الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الجيش اعتقلت تسعة فلسطينيين خلال حملة مداهمات تضمنت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.

وذكرت المصادر أن حملة الاعتقالات جرت في كل من نابلس وجنين ورام الله، فيما جرى تفجير عبوة ناسفة بعد اكتشافها على حاجز حوارة جنوبي نابلس.

وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن الاعتقالات جرت ، بالتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) وحرس الحدود ، “في إطار حملة لمواجهة الإرهاب”.

كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مشتبهين بهما حاولا عبور العائق الأمني جنوب قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما قاله المتحدث الاسرائيلي، الذي أشار إلى أنهما لم يكن بحوزتهما أسلحة ويتم استجوابهما في المكان.

وهدمت جرافات إسرائيلية غرفا زراعية، وسلاسل حجرية واقتلعت أشتال زيتون في بلدة بيت سيرا، غرب رام الله بحجة وقوعها قرب جدار الفصل.

(د ب أ)