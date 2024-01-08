جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بإطلاق صاروخ من لبنان 

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إصابة أحد جنوده بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على مزارع شبعا.

وقال الجيش في تغريدة على منصة “إكس”: “أطلق في وقت سابق اليوم (الاثنين)، صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية، باتجاه منطقة جبل دوف (مزارع شبعا)”.

وأضاف: “نتيجة لإطلاق النار، أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي”.

وأوضح أن “قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصدر إطلاق النار ومناطق أخرى داخل الأراضي اللبنانية” دون مزيد من التفاصيل.

وكانت صفارات الإنذار دوت بشكل واسع في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، مع رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب، وفق صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

والاثنين، أعلن حزب الله اغتيال إسرائيل أحد قادته الميدانيين، وسام الطويل، جنوبي لبنان، فيما لم تعلن أو تنف إسرائيل مسؤوليتها عن عملية الاغتيال حتى الساعة 14:00 (ت.غ).

وفي بيان منفصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة على منصة “إكس”، الاثنين: “نفذت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو هجوما على الأراضي اللبنانية، تم خلاله تدمير هيكل عسكري لمنظمة حزب الله” دون تحديد موقعه.

وأضاف أنه “تم تفعيل تحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في منطقة كفار بلوم”.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت حدة القصف المتبادل على جانبي الحدود اللبنانية والإسرائيلية، كان أحدث أشكالها تأكيد جيش الاحتلال، الأحد، أن أضرارا لحقت بقاعدة المراقبة الجوية العسكرية “ميرون” إثر استهدافها من قبل “حزب الله”.

والسبت، أعلن “حزب الله” استهدافه القاعدة بـ62 صاروخًا، كرد أولي على اغتيال تل أبيب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري، بالضاحية الجنوبية لبيروت، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(وكالات)