جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء فرقتي احتياط لمزيد من العمليات في غزة

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد استدعاء فرقتين من قوات الاحتياط لتنفيذ مزيد من العمليات في غزة.
وقال الجيش “وفقا لتقييم الوضع، يستدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصل إلى لواءي احتياط لتنفيذ أنشطة عملياتية على جبهة غزة”.
وسحبت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري بعض قواتها من غزة حيث تشن حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
(وكالات)
ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا وكأن عقدة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة هذي شهور وشهور تكمن في زيادة عدد الألوية، ما كل هذه التغبية يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات البهيمية الحميرية مع عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥