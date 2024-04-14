جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء فرقتي احتياط لمزيد من العمليات في غزة

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد استدعاء فرقتين من قوات الاحتياط لتنفيذ مزيد من العمليات في غزة.

وقال الجيش “وفقا لتقييم الوضع، يستدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصل إلى لواءي احتياط لتنفيذ أنشطة عملياتية على جبهة غزة”.

وسحبت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري بعض قواتها من غزة حيث تشن حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

(وكالات)