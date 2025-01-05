جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من البلاد.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشر على تلغرام “بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في تلمي اليعازر، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أفاد الجمعة عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن بعد دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وبعيد اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية إضافة إلى إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين.

وأدّت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران الى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولا لقناة السويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية.

وصعّد الحوثيون هجماتهم منذ ابرام اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله المدعوم أيضا من إيران في لبنان.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن استهدفت احداها مطار صنعاء الدولي نهاية كانون الأول/ديسمبر.

ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على أجزاء واسعة من اليمن منذ استيلائهم على صنعاء في عام 2014.

(وكالات)