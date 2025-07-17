جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من غزة

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة، فيما أعلنت “سرايا القدس” قصفها مستوطنات.

وقال جيش الاحتلال في بيان على “إكس” إنه بعد تفعيل صفارات الإنذار بمناطق مفتوحة محاذية للقطاع “تم اعتراض صاروخين أطلقا من شمال القطاع”.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ منذ عدة أشهر عمليات عسكرية مكثفة شمال قطاع غزة حيث دمر أحياء واسعة فيها بالكامل.

من جهتها، قالت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان عبر تلغرام، إنها قصفت بصواريخ مستوطنات سديروت، ومفلاسيم، ونير عوز المحاذية لقطاع غزة.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة – المدعومة من واشنطن – أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

(وكالات)