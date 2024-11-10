جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين من “جهة الشرق”

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اعتراض طائرتين مسيرتين من جهة الشرق، دون أن تخترقا الأجواء الإسرائيلية.

وقال في بيان: “قبل قليل، اعترض سلاح الجو طائرتيْن مسيرتيْن كانتا في طريقهما من جهة الشرق، ولم تخترقا الأجواء الإسرائيلية”.

وأضاف: “تم تفعيل إنذارات في منطقة البحر الميت وفق السياسة المتبعة”.

ولم يحدد جيش الاحتلال في بيانه مصدر إطلاق المسيرة.

ومن هذه الجهة، وبالتحديد العراق، أطلقت خلال الأشهر الماضية جماعة تسمي نفسها “المقاومة الإسلامية بالعراق”، مسيرات في هجمات طالت أهدافا عدة بإسرائيل، بينها إيلات.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

فيما أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و189 شهيدا و14 ألفا و78 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية حتى مساء السبت.

(وكالات)