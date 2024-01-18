سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة فوق البحر الأحمر

منذ 59 دقيقة

اعتراض إسرائيلي سابق لمسيّرة فوق البحر الأحمر

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القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اعتراض طائرة مسيّرة في منطقة البحر الأحمر كانت في طريقها نحو المجال الجوي الإسرائيلي.

وبالتزامن، دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل، بحسب مراسل الأناضول.

وقال الجيش، في بيان: “متابعة للإنذار في مدينة إيلات، فالحديث عن إطلاق صاروخ اعتراض (إسرائيلي) نحو هدف مشبوه (مسيّرة) في منطقة البحر الأحمر كان في طريقه نحو المجال الجوي الإسرائيلي”.

وتابع أنه “تم تفعيل الإنذار سبّب إطلاق صاروخ الاعتراض.. والحادث انتهى”.

فيما أوضحت إذاعة جيش الاحتلال أنه “تم اعتراض “مسيّرة”.

وحتى الساعة 12:20 بتوقيت غرينتش، لم تتبن أي جهة هذا الهجوم.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت جماعة الحوثي اليمنية أكثر من هجوم بصواريخ ومسيرات على إسرائيل.

(الأناضول)

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