جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض “هدف مشبوه” في وادي عربة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اعتراض “هدف مشبوه” في منطقة وادي عربة (جنوب) باستخدام منظومة “باتريوت”.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي قبل قليل هدفاً مشبوهاً في منطقة العربة (وادي عربة) جنوبي البلاد باستخدام منظومة (باتريوت)”.

وأضاف: “لم يعبر الهدف الأراضي الإسرائيلية”، دون تفاصيل أخرى.

وقبل صدور البيان، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إنّ هدفًا مشبوهًا تم اعتراضه قرب مدينة إيلات (جنوب) قبل دخوله إسرائيل، مشيرة إلى أنه قد يكون “طائرة مسيرة”.

وهذا الاعتراض الثالث الذي تعلن عنه إسرائيل، لأهداف في الجنوب.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراضه صاروخًا أطلق من اليمن نحو مدينة إيلات جنوبي البلاد، وفق الجيش.

كما أعلن قبل ذلك وقوع انفجار في ساحة مدرسة بمدينة إيلات، جراء إطلاق طائرة بدون طيار، رجحت مصادر أمنية إطلاقها من اليمن أيضًا.

ووادي عربة وإيلات، رغم أنهما تقعان في الجنوب، لكنهما منطقتان تبعدان عن بعضهما أكثر من 140 كيلومترا.

وفي وقت سابق الخميس أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهدافها جنوبي إسرائيل “بدفعة من الصواريخ الباليستية وإصابة أهداف محددة”، دون ذكر توقيت العملية.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع في بيان: “أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبي الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في إيلات”.

وكانت جماعة الحوثي أكدت في أكثر من مناسبة، إطلاقها طائرات مسيرة وصواريخ على أهداف داخل إسرائيل، ردا على الاستهداف المتواصل لأهالي قطاع غزة.

والاثنين، توعدت الجماعة بـ”تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، واستجابة لنداء شعبنا وكافة شعوب الأمة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة”.

(الأناضول)