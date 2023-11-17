جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على جثة مجنّدة محتجزة في غزة بالقرب من مستشفى الشفاء

خيام استخدمها النازحون في ساحة مستشفى الشفاء، في 12 نوفمبر 2023- عبر رويترز

تل أبيب- غزة: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه انتشل جثة رهينة ثانية بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على موقع “إكس” للتواصل، إنه “تم العثور على جثة المجندة نوعا مارسيانو (19 عاماً)، التي اختطفتها حركة “حماس” من المنطقة الحدودية، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة.

وحدّد خبراء في إسرائيل هوية جثة مارسيانو، مساء أمس الخميس، بينما لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة، وفقاً للبيانات الأولية.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، إنه انتشل جثة الرهينة يهوديت فايس (65 عاماً)، في مبنى مجاور لمستشفى الشفاء.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري أن مقاتلي “حماس” “قتلوا الرهينة الإسرائيلية يهوديت فايس” التي عثر على جثتها قرب مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة،بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” .

وقال هاجاري، مساء أمس، الخميس، أنّ قوة من الكتيبة 603 التابعة للواء القتالي السابع، عثرت على جثة المختطفة يهوديت فايس، في مبنى قريب من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وعادت بها إلى إسرائيل،بحسب قناة “أي نيوز 24″الإسرائيلية.

وأضاف أنه تم العثور أيضاً في نفس المبنى على معدات عسكرية وأسلحة من نوع كلاشنيكوف وصاروخ آر بي جي.

كانت حركة “حماس”، قد اختطفت الرهينة الإسرائيلية من بلدة بئيري، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حسب الصحيفة.

(د ب أ)