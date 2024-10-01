جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بأنه “سيضرب الليلة بقوة” في الشرق الأوسط

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل مساء الثلاثاء بوابل من الصواريخ البالستية لم يخلّف “أيّ تأثير على القدرة العملياتية لسلاح الجو” الإسرائيلي الذي “سيضرب الليلة بقوة” في الشرق الأوسط.

وقال المتحدّث باسم الجيش دانيال هاغاري إنّ “سلاح الجو يواصل عمله بكامل طاقته، والليلة سيواصل توجيه ضربات قوية في الشرق الأوسط، كما كان يفعل طيلة العام الماضي”، متّهما إيران بأنها “ارتكبت الليلة عملا خطرا دفع الشرق الأوسط نحو التصعيد”.

وشدّد هاغاري على أنّ القصف الإيراني يمثّل “تصعيدا خطرا وجسيما”.

وقال إنّ “هجوم إيران تصعيد خطر وجسيم وستكون له عواقب”، محذّرا من أنّ “إيران ووكلاءها يسعون إلى تدمير إسرائيل”.

وأشاد المتحدث العسكري الإسرائيلي بفعالية أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية التي تعاونت للتصدي للصواريخ البالستية الإيرانية.

وقال “لقد عملت أنظمة الدفاع الإسرائيلية والأميركية بشكل فعّال. كان هناك تعاون وثيق في الرصد والاعتراض”.

ورفض هاغاري الإدلاء بأيّ تفاصيل عن الأضرار التي نجمت عن القصف الإيراني وعمليات التصدّي لها.

وقال “ما زلنا في مرحلة التقييم ولا نريد أن نزوّد العدو بكل البيانات”.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير إخباري بأن إسرائيل حذرت إيران من رد مباشر يستهدف منشآتها النووية أو النفطية، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته طهران.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين عرب، أن إيران أبلغت المسؤولين الإقليميين العرب بخططها لإطلاق رشقة صاروخية، مما دفع إسرائيل إلى إرسال رسالة واضحة تفيد بأنها سترد على أي هجوم يستهدف أراضيها، بغض النظر عن حجم الهجوم أو عدد الضحايا.

(وكالات)