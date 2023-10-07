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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة “تأهب الحرب”- (فيديو)

منذ 5 دقائق

رد فعل الإسرائيليين في أعقاب صواريخ تم إطلاقها من غزة إلى عسقلان- رويترز

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غزة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حالة “تأهب الحرب”، بعد إطلاق حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية “طوفان الأقصى”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “بدأت حماس الإرهابية بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان أن “جيش الدفاع سيدافع عن سكان دولة إسرائيل. منظمة حماس ستدفع ثمنًا باهظًا”.

وكان قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” محمد الضيف قد أعلن عن إطلاق عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل.

وقال الضيف في رسالة صوتية “قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية والضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوز 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو (إسرائيل)”.

يأتي ذلك فيما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه تم رصد اقتحام مسلحين فلسطينيين للأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة”.

وأطلق مسلحون فلسطينيون رشقات من قذائف صاروخية، صباح اليوم، باتجاه إسرائيل فيما سمع دوي انفجارات متتالية عند السياج الحدودي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل إنذارات متتالية في تل أبيب الكبرى ومختلف المدن.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق عدد كبير من القذائف الصاروخية من قطاع غزة بشكل متتال باتجاه جنوب ووسط إسرائيل وسط أنباء عن قتيل وإصابات.

وأصدرت “الجبهة الداخلية” في قطاع غزة تعميماً تدعو فيه إلى اتباع إجراءات السلامة في أوقات الطوارئ والالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية.

وقالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة “حماس” إن “الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية تتابع عملها وفق إجراءات خطة الطوارئ لإسناد الجبهة الداخلية”.

من جهتها أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في غزة عن تعليق الدوام الدراسي في مدارس القطاع على إثر التطورات الحاصلة.

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