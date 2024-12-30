سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق مقذوف من اليمن وتفعيل صفارات الإنذار-(فيديو)

30 - ديسمبر - 2024

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تل أبيب:  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة الوسطى، بعد رصد مقذوف أُطلق من اليمن.

وقال الجيش في بيان “بعد دوي صفارات الإنذار قبل قليل في وسط إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن”

وذكرت خدمة إسعاف “نجمة داود الحمراء” أنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن”.

(وكالات)

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  1. يقول Palestine is a 🔥 🔥 🔥 never be divided with any colonizer:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 10:05 م

    لا ولن يكون هناك سلام في العالم أجمع ما دام هناك غطرسه استعمارية صهيونية علي ذره واحده من تراب الوطن العربي والإسلامي عامه والفلسطيني خاصه
    زوال الكيان الصهيوني الوحشي الهمجي النازي العنصري البربري من الوجود يؤدي إلى سياده السلام والأمن والإستقرار في العالم أجمع

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