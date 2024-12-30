جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق مقذوف من اليمن وتفعيل صفارات الإنذار-(فيديو)

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة الوسطى، بعد رصد مقذوف أُطلق من اليمن.

وقال الجيش في بيان “بعد دوي صفارات الإنذار قبل قليل في وسط إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن”

وذكرت خدمة إسعاف “نجمة داود الحمراء” أنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن”.

مشاهد توثق سقوط صاروخ أطلق من اليمن في “رحوفوت” جنوب “تل أبيب” pic.twitter.com/UzJmZnxP5H — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 30, 2024

(وكالات)