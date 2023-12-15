سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 3 محتجزين “عن طريق الخطأ” في غزة- (صورة)

منذ 59 دقيقة

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تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن قواته قتلت الجمعة 3 محتجزين “عن طريق الخطأ” في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون “تهديدا”.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري “خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا”، معربا عن “الندم العميق على الحادث المأساوي”.

وأعلن الجيش هوية اثنين من القتلى: يوتام حاييم من كيبوتس كفار عزة في هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر، وسامر الطلالقة الذي اقتيد من كيبوتس نير عام.

وطلبت عائلة القتيل الثالث عدم الكشف عن هويته.

وتمت إعادة جثثهم إلى إسرائيل.

وبحسب هغاري، فإن الجيش يعتقد أن الثلاثة “إما هربوا وإما كانوا متروكين من قبل الارهابيين الذين احتجزوهم”، متعهدا إجراء “تحقيق شفاف” في شأنهم.

وبهذا، يرتفع عدد المحتجزين الذين أكد الجيش مقتلهم إلى 22 من أصل نحو 250 شخصا.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 7:04 م

    ههه سبحان المنتقم الجبار الذي يعمي أبصار جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان حتى يقتل بعضهم بعضا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥

    رد

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