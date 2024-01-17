جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي جنوبي قطاع غزة 

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل أحد جنوده في معركة جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 529.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن الرقيب “أوريا أيملك غوشين (21 عاما)، من القدس، مقاتل في دورية جفعاتي، قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة“.

كما أعلن جيش الإاحتلال في البيان ذاته، مصرع جندي من “لواء عتيسون” العسكري الناشط بالضفة الغربية في حادث مروري وسط البلاد.

ولم يكشف البيان عن ملابسات المعركة التي قتل فيها الجندي غوشين أو توقيتها.

وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلنة منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 529، بينهم 193 منذ بدء عملية التوغل البري في القطاع في 27 من الشهر ذاته، وفق بيانات الجيش.

كما ارتفعت حصيلة المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب إلى 2602، بينهم 1152 منذ بدء العملية البرية في غزة.

ومنذ أيام، يكثف مقاتلو “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس من المواجهات العسكرية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لاسيما عند محوري جنوب شرق خان يونس (جنوب) وغرب مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(وكالات)