سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال معارك غزة

20 - نوفمبر - 2023

عناصر من قوات الاحتلال في قطاع غزة

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القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، مقتل 3 جنود، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان “سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي قتيلين سقطا خلال عملياته في شمال قطاع غزة”.

وأضاف “الرقيب دفير بارزاني (20 عاما) من القدس، مقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين، والرقيب ينون تمير (20 عاما) من برديس حنا-كركور، مقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين قتلا أثناء عملية عملياتية شمال قطاع غزة”.

وأعلن لاحقا عن القتيل الثالث.

ولا ينشر جيش الاحتلال العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثمة تضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحصيلة.

ولليوم 45 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

فيما قتلت حركة “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

(الأناضول)

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