جيش  الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي متأثرا بإصابته شمال قطاع غزة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي متأثرا بإصابته شمال قطاع غزة في ديسمبر/كانون أول 2023.

وقال الجيش في بيان إن “الرقيب (احتياط) حنان دروري، 26 عاماً والجندي في القوات الخاصة توفي الأربعاء متأثراً بإصابته في 17 ديسمبر الماضي بمعركة شمال قطاع غزة”.

وأشار الجيش على موقعه الإلكتروني إلى إنه بذلك “يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 564 بينهم 227 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة”.

ولفت إلى أن المعارك أسفرت عن “إصابة 2828 ضابط وجندي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 1304 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته”.

والأربعاء، كشفت وسائل إعلام عبرية، مقتل جندي إسرائيلي “متأثرا بجروح نتجت عن فطريات خطيرة أصيب بها قبل شهر ونصف في قطاع غزة”.

وقال موقع “واينت” الإسرائيلي، إن أحد جنود الاحتياط في العشرينات من عمره “توفي في مركز شيبا الطبي في تل هشومير، نتيجة إصابته في غزة قبل نحو شهر ونصف بفطريات خطيرة”، ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا مقتل الجندي.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت في الأسابيع الماضية عن إصابة جنود إسرائيليين بفطريات خطيرة.

(وكالات)