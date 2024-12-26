جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رائد وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل رائد وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن الضابط قُتل برصاص قنّاص، خلال مهمة في محور نيتساريم وسط القطاع.

كما كشفت الإذاعة عن إصابة قائد دبابة في الكتيبة التاسعة التابعة للواء 401 مدرع بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال غزة.

(وكالات)