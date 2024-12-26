سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رائد وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة

26 - ديسمبر - 2024

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تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل رائد وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن الضابط قُتل برصاص قنّاص، خلال مهمة في محور نيتساريم وسط القطاع.

كما كشفت الإذاعة عن إصابة قائد دبابة في الكتيبة التاسعة التابعة للواء 401 مدرع بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال غزة.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 11:54 م

    جيش الانكسار والاندحار هو جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي سنة كاملة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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