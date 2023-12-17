جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب بمعارك غزة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل رقيب من كتيبة المدرعات، إثر إصابته خلال اشتباكات بمعارك غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الجيش سمح بالنشر عن مقتل “الرقيب بوريس دونافيتسكي، (21 عاما)، من كريات بياليك، وهو مقاتل مدرع في الكتيبة 46، خلال أحد المعارك في غزة (دون تحديد المكان)”.

وأكد جيش الاحتلال “إصابة جندي احتياطي يخدم في ذات الكتيبة التي ينتمي لها الرقيب القتيل في المعركة بجروح خطيرة”.

ولم يصدر تحديث رسمي عن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن الجيش كان قد أعلن الجمعة، وصول عدد قتلاه إلى 450 عسكريا، منهم 119 ضابطا منذ بدء الحرب البرية في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في ذلك اليوم عملية “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية لجيش الاحتلال في محيط قطاع غزة.

وقتلت “حماس” نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع الاحتلال الإسرائيلي التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.

(وكالات)