جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد اللواء 300 خلال إحباط عملية تسلل من لبنان

لندن- “القدس العربي”: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل نائب قائد اللواء 300 خلال إحباط عملية تسلل من لبنان.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، تحت عنوان “عاجل، سمح بالنشر” مقتل “نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد”، مؤكداً أنه “قتل في اشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف أدرعي أن القتيل من قرية يانوح جت.

وكانت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، أعلنت، في وقت سابق، مسؤوليتها عن عملية التسلل، قائلة إنها جزء من عملية “طوفان الأقصى”. وأضافت أن سبعة “جنود صهاينة” أصيبوا في العملية.