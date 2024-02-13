جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين وإصابة اثنين آخرين في غزة

إسطنبول: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل 3 عسكريين وإصابة اثنين آخرين خلال المعارك جنوب قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، نقلاً عن الجيش، بمقتل الرائد (احتياط) زيف تشين، والنقيب (احتياط) يائير كوهين، والمقدم (احتياط) ناثانيل يعقوب ألكوفي من الكتيبة 630.

وأوضحت أنهم “سقطوا جنوب قطاع غزة نتيجة انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى”، دون تحديد أي محافظة بغزة قتلوا فيها.

كما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في نفس الحادث، وفق هيئة البث.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الإثنين 28 ألفاً و340 شهيداً و67 ألفاً و984 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء.

بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة الإبادة الجماعية لأول مرة منذ تأسيسها.

(الأناضول)