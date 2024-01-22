سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من ضباطه جنوب قطاع غزة- (تدوينة وصور) 

منذ 32 دقيقة

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تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل 3 من ضباطه في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي قتلاه إلى 535 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: “الرائد ديفيد ناتي الفاسي (27 عاما) من بئر السبع (جنوب)، نائب قائد الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة جنوب قطاع غزة”.

وأضاف: “الرائد إيلي ليفي (24 عاما) من تل أبيب (وسط)، قائد سرية في الكتيبة 202 لواء المظليين، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة”.

كما قتل “النقيب إيال مفوراح تويتو (22 عاما) من (موشاف) بيت جمليئيل (وسط)، قائد فصيلة في الكتيبة 202 لواء مظليين، في معركة جنوبي قطاع غزة”، وفق بيان الجيش.

(الأناضول)

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