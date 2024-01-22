جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من ضباطه جنوب قطاع غزة- (تدوينة وصور) 

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل 3 من ضباطه في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي قتلاه إلى 535 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسائل إعلام عبرية : الإعلان عن مقتل 3 جنود "إسرائيليين" خلال المعارك جنوب قطاع غزة. 🪖 pic.twitter.com/xGl2cOlbG5 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) January 22, 2024

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: “الرائد ديفيد ناتي الفاسي (27 عاما) من بئر السبع (جنوب)، نائب قائد الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة جنوب قطاع غزة”.

وأضاف: “الرائد إيلي ليفي (24 عاما) من تل أبيب (وسط)، قائد سرية في الكتيبة 202 لواء المظليين، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة”.

كما قتل “النقيب إيال مفوراح تويتو (22 عاما) من (موشاف) بيت جمليئيل (وسط)، قائد فصيلة في الكتيبة 202 لواء مظليين، في معركة جنوبي قطاع غزة”، وفق بيان الجيش.

בקרב בו נפלו רס״ן דוד אלפסי ז״ל, רס״ן איליי לוי ז״ל וסרן אייל מבורך טויטו ז״ל נפצע לוחם נוסף מגדוד 202, חטיבת הצנחנים באורח קשה. בנוסף, שני לוחמים בגדוד ההנדסה 603, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7), נפצעו באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 22, 2024

(الأناضول)