جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح تحقيقا في انفجار شاحنة متفجرات بغزة أدت لمقتل 9 من جنوده وإصابة 27- (تدوينة)

تل أبيب: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بالتحقيق في الانفجار الذي وقع بشاحنة محملة بالمتفجرات وسط قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 6 جنود، بحسب إعلام عبري.

وكان 6 من جنود الجيش قتلوا في قطاع غزة، بانفجار شاحنة محملة بمتفجرات تابعة لهم في مخيم البريج (وسط)، وفق بيان الجيش.

وانفجرت الشاحنة بينما كان الجنود يستعدون لتفجير نفق بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، أمس الإثنين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء: “فيما يتعلق بكارثة تفجير المواد الناسفة في البريج، يحقق الجيش فيما إن كانت نيران دبابة إسرائيلية هي التي تسببت في حدوث الانفجار الهائل”.

من جانبها، قالت هيئة البث الرسمية، إن “تقديرات الجيش تشير إلى أن الحادث يتعلق بقواعد السلامة الخاصة بالقوات الإسرائيلية”.

وأضافت أنه “لم تكن عبوة ناسفة أو إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، هو ما أدى إلى تفعيل المواد الناسفة داخل النفق”.

وتابعت: “من الاحتمالات التي تم التحقيق فيها أيضًا، إطلاق دبابة النار على مبنى مجاور مما أدى إلى اشتعال المتفجرات”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث إن الجيش “لا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كان الانفجار الذي وقع في الشاحنة والنفق الذي أراد الجنود تدميره، ناجما عن انفجار المواد المتفجرة بشكل خارج عن السيطرة، أو لأن المتفجرات التي تم وضعها في النفق اشتعلت بطريقة خارجة عن السيطرة بواسطة شرارة أو شحنة ما كانت هناك”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانين منفصلين، الثلاثاء، مقتل 9 جنود، من بينهم الستة الذين سقطوا في الانفجار.

מצורפת הודעת דובר צה”ל בנושא שמותיהם של חמישה חללי צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם: https://t.co/tvS44XOK7j מצורף קישור לאתר צה”ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים:https://t.co/gBSQOIk0Wv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 9, 2024

وكان جيش الاحتلال أعلن اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن تسعة جنود في ثلاثة حوادث منفصلة بقطاع غزة.

وقال الجيش إن 27 ضابطا وجنديا، أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 23 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق معطيات رسمية للجيش.

وقالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن 6 من الجنود قتلوا بانفجار شاحنة محملة متفجرات تابعة لهم في مخيم البريج.

وقالت الهيئة في تقريرها، إن الشاحنة انفجرت بينما كان الجنود “يستعدون لتفجير نفق بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، أمس الإثنين”.

ووصفت الواقعة بأنها “حدث خطير”، تسبب بمقتل 6 جنود وإصابة 3 بجروح خطيرة، بينهم المغني والممثل الإسرائيلي الشهير عيدان أمادي.

وأضافت: “انفجرت الشاحنة المحملة بالمتفجرات ظهر أمس، خلال نشاط لجنود الهندسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، تمهيدا لتدمير نفق تحت الأرض”.

وزعمت أن الجنود عثروا في النفق المكتشف على “مصنع ضخم لإنتاج المتفجرات، والصواريخ بعيدة المدى”.

وفيما أكدت وسائل الإعلام العبرية مقتل 6 جنود نتيجة للانفجار، تباينت الإحصاءات بشأن عدد الجرحى. وقالت هيئة البث إن الانفجار خلف 3 مصابين، بينما ذكر موقع “والا” العبري، أن عدد الجرحى جراء الانفجار ذاته 30 جنديا.

وذكرت أن الجنود القتلى هم “المساعد أول احتياط عميت موشى شاحار (25 عاما) والنقيب احتياط دينيس فاكسلر (32 عاما)، والنقيب احتياط رون إفريمي (26 عاما) والمساعد اول احتياط روعي ميمون (24 عاما) والمساعد أول احتياط عكيفا ياسينيسكي (35 عاما) والرائد احتياط غابرييل بلوم (27 عاما)”.

وبذلك، يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 519، بينهم 185 قتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفا و210 شهيدا و59 ألفا و167 مصابا معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)