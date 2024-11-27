جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة محاور نقل بين سوريا ولبنان الثلاثاء

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تنفيذ غارات على محاور نقل بين سوريا ولبنان قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي الرابعة من فجر الأربعاء (02:00 ت.غ)، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين جيش الاحتلال و”حزب الله” اللبناني، ما أنهى معارك اندلعت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثفت واتسع نطاقها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “هاجمت طائرات حربية عدة محاور نقل بين سوريا ولبنان، كانت تستخدم لنقل وسائل قتالية لحزب الله”، على حد تعبيره.

وأضاف البيان أن “الضربات جاءت في إطار الجهود الهادفة لمنع تسلح حزب الله”، دون أن يذكر أسماء هذه المحاور.

وأشار إلى أن “الغارات تمت خلال ساعات الليلة الماضية، وقبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنها جاءت في وقت نفذ فيه غارات واسعة في لبنان، بما في ذلك في بيروت وصور والنبطية.

وقال: “هاجمت طائرات حربية مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومبان عسكرية لحزب الله”.

وعلى الصعيد ذاته، زعم جيش الاحتلال أن “حزب الله” فقد 70 بالمئة من مخزون مسيراته بالغارات الإسرائيلية منذ بداية الحرب.

وزعم جيش الاحتلال: “منذ نشوب الحرب وفي إطار عملية سهام الشمال، بشكل خاص، انطلقت مقاتلات بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو في مجهود واسع النطاق لتفكيك البنى التحتية للوحدة الجوية”.

وأضاف: “وكجزء من هذه الغارات، هاجم سلاح الجو 200 هدف وبنية تحتية تابعة للوحدة، منها أكثر من 150 منصة إطلاق مسيّرات، وحوالي 20 مستودع وسائل قتالية تم فيها تخزين مسيّرات وصواريخ كروز، وحوالي 30 مقر قيادة تستخدمها الوحدة، و4 ورشات لإنتاج المسيّرات وصواريخ الكروز”.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: “من خلال هذه الغارات، فقد حزب الله 70 بالمئة من مخزون مسيّراته وحوالي 30 صاروخ كروز كانت موجهة لاستهداف مواطني إسرائيل”.

وقبيل ساعات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كثفت إسرائيل عدوانها الجوي على لبنان وشمل إلى جانب قلب العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، المناطق الشمالية، بما في ذلك معبر العريضة الحدودي مع سوريا.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية مساء الثلاثاء في بيان، أن “غارة إسرائيلية على معبر العريضة الحدودي مع سوريا الواقع بمحافظة عكار أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و 823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(وكالات)