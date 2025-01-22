هيئة البث: إسرائيل لن تنسحب من لبنان خلال المهلة المحددة- (فيديو)

بيروت: كشفت هيئة البث العبرية، مساء الأربعاء، عن إفادات للجيش الإسرائيلي تؤكد أنه لن يكمل انسحابه من جنوب لبنان خلال المهلة المحددة باتفاق وقف إطلاق النار والتي تنتهي بعد 72 ساعة.

وذكرت الهيئة الرسمية أن ممثلين عن الجيش عقدوا مؤخرا اجتماعا مغلقا مع أعضاء لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أكدوا خلاله أن الجيش “لن يتمكن من الانسحاب من كامل جنوب لبنان” خلال المهلة المحددة بالاتفاق.

وأضافت الهيئة أن قائد المنطقة الشمالية في الجيش اللواء أوري غوردين، عرض خلال الاجتماع الذي لم تذكر تاريخه “صورة قاتمة للغاية” للوضع على الحدود مع لبنان.

ورغم مئات الخروقات للاتفاق من قبل الجيش الإسرائيلي، زعم غوردين، أن “حزب الله، يخرق وقف إطلاق النار، والجيش اللبناني يساعده”، وفق الهيئة.

في السياق ذاته، زعم وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، خلال لقاء عقده الأربعاء، مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، التي تزور إسرائيل حاليا، أن تل أبيب “ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وهي عازمة على مواصلة هذه العملية”، وفق هيئة البث.

ومع اقتراب انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وفق الاتفاق، قال ساعر، إن الانسحاب “يجب أن يتم وفقا لاحتياجات إسرائيل الأمنية وبشكل تدريجي”، دون أن يوضح ما إذا كان يعني الإخلال بالمهلة المحددة لإتمام الخطوة من عدمه.

وفي وقت سابق الأربعاء، نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي عمليات تفجير وحرق لثمانية منازل في بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أقدم الجيش الإسرائيلي اليوم على تفجير وحرق ثمانية منازل في بلدة الطيبة الجنوبية، كما ألقى القنابل وأطلق الرصاص.

وعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نسف وتفجير عدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب الجنوبية وأطراف بلدة حانين في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة بين وادي خنسة وبلدة المجيدية في قضاء حاصبيا.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في القطاع الشرقي عند أطراف بلدة حولا الجنوبية لجهة وادي السلوقي وفي بلدتي مركبا والطيبة الجنوبيتين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقول لبنان إن إسرائيل لم تلتزم الاتفاق منذ إعلانه.

(وكالات)