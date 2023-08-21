جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على مدينة الخليل

الخليل: أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مداخل مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بالحواجز العسكرية، عقب هجوم نفذه فلسطينيون، أسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال أغلق كافة مداخل المدينة بالحواجز العسكرية وأخرى أغلقت بالسواتر الترابية، ومنع مرور المركبات الفلسطينية.

وأضاف الشهود أن قوات أخرى من جيش الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على عدد من الطرق في داخل المحافظة.

وقال المواطن عبد الله القواسمي، إن جيش الاحتلال منذ صباح الإثنين منع دخول المركبات لمدينة الخليل.

وأشار إلى أن الحياة العامة شلت بفعل الحواجز الإسرائيلية، التي دققت في البطاقات والمركبات.

وشهدت الحواجز العسكرية اكتظاظا كبيرا من الفلسطينيين، حيث منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى منازلهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن دفع مزيد من قواته إلى الضفة الغربية، بعد مقتل 3 مستوطنين في حادثين منفصلين خلال يومين.

وقال في بيان: “بناء على تقييم الوضع بالجيش الإسرائيلي تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين، ابتداء من اليوم”.

وأرجع القرار إلى الحاجة لـ”مساعدة قوات الجيش بالضفة الغربية، وملاحقة منفذ عملية إطلاق النار قرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية”.

وأسفرت العملية التي وقعت قرب الخليل، في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر بجروح خطيرة.

وعلى صعيد آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” سيجتمع الأحد المقبل، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التطورات.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

(وكالات)