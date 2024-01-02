جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أحياء من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أحياء من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت أحياء من مدينة نابلس وحاصرت مباني سكنية.

وأشار الشهود إلى أن الجيش شرع في عملية تفتيش مبانٍ والتحقيق مع عدد من السكان ميدانيا.

ولم تعرف على الفور مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد 4 فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في بلدة عزون قرب قلقيلية (شمال).

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الأسرى، إلى جانب تدمير البنى التحتية في العديد من المناطق.

(الأناضول)