جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بالضفة ويصيب عددا من الأطفال

رام الله: أصيب عدد من الأطفال الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء الأحد، جراء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، فإن عددا من الأطفال أصيبوا بالاختناق “خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم (جنوبي الضفة)”.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية هاجمت مجموعة من الأطفال أثناء لعبهم كرة القدم في محيط البلدة، “وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق”.

وشمالي الضفة، ذكرت الوكالة، أن جيش الاحتلال أحرق مساء الأحد، “عدة منازل في مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم”.

وأشارت إلى استمرار حصار الجيش الإسرائيلي للمخيم “لليوم الـ162 على التوالي، مع انتشار واسع للآليات العسكرية وفرق المشاة التي تتخذ من منازل المواطنين ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على إخلائها”.

وأفادت بأن المخيم تعرّض خلال الأسابيع الأخيرة الماضية لأعمال هدم واسعة طالت عشرات المباني السكنية “ضمن مخطط إسرائيلي لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 48 مبنى تم هدمها في نور شمس وحده، ما تسبب بدمار واسع، مع إحداث وفتح شوارع واسعة فصلت الحارات عن بعضها”.

ووفق الوكالة، فقد اقتحم الجيش بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم “وسط إطلاق الرصاص والاعتداء على المواطنين (…) وأعاق حركة المواطنين والمركبات”.

وأضافت أن الجنود “داهموا ملحمة (محل بيع لحوم) واحتجزوا عددا من الشبان المتواجدين داخلها، وأخضعوهم لتحقيق ميداني، ونكلوا بهم”.

كما اقتحم الجيش شمالي الضفة، وادي الفارعة، جنوب مدينة طوباس، وقباطية جنوب مدينة جنين، وكفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، إضافة إلى بلدة المزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله (وسط) وفق الوكالة التي لم تشر إلى وقوع إصابات أو اعتقالات.

ولم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال، غير أنه يواصل منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية واسعة في مخيمات شمالي الضفة الغربية بدأها بمخيم جنين ثم توسع إلى مخيم نور شمس وطولكرم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1001 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)