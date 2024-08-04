جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة حزما شمال القدس ويطلق قنابل الغاز

القدس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة حزما شمال القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز اتجاه المواطنين ومنازلهم.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين في منطقة الجسر.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة، ودققت في هويات المواطنين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الضفة، بما فيها القدس، فقتل 604 فلسطينيين، بينهم 142 طفلا، وأصاب نحو 5 آلاف و400 واعتقل حوالي 9 آلاف و930، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وتشن إسرائيل منذ ذلك اليوم بدعم أمريكي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

(وكالات)