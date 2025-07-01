جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة قباطية شمالي الضفة

جنين: اقتحم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين، وسط استمرار عمليته العسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 21 يناير/ كانون الأول 2025.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة قباطية جنوبي جنين، وحاصرت منزلا فيها.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي “دفع بتعزيزات عسكرية نحو البلدة”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم العين غربي نابلس شمال الضفة، ونفذ عمليات دهم لعدد من المنازل قبل أن ينسحب، بحسب شهود عيان.

وفجر الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات شملت مدنا وبلدات بالضفة الغربية، استشهد خلالها فلسطينيان اثنان في رام الله والخليل، واعتقل الجيش عددا من المواطنين.

(الأناضول)