جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق بالضفة والقدس ويعتقل فلسطينيين

رام الله: اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين/الثلاثاء عدة مناطق في الضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وحسب ما أفادت قناة الأقصى على منصة تلغرام اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة علار شمال طولكرم مشيرة إلى وقوع “اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في ضاحية شويكة بطولكرم”.

ونقلت القناة بيانا مشتركا صادر من كتائب شهداء الأقصى- الرد السريع، وسرايا القدس- كتيبة طولكرم قال: “أوقعنا قوه راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم في منطقة شويكة، واستهدفنا القوة بإطلاق كمية كثيفة من الرصاص على القوة ونؤكد وقوع إصابات في صفوفهم”.

فيما لم يرد على الفور رد من الجيش الإسرائيلي حول ما جاء في بيان الكتائب.

واقتحمت قوات الجيش بلدة قباطية في محافظة جنين، حيث أصيب شاب برصاص الجيش خلال اقتحام البلدة.

وفي نابلس قام مستوطنون بتجريف أراضي الأهالي بالمنطقة الشمالية في قرية قصرة جنوب نابلس، فيما تم “استهداف قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام منطقة المخفية”، وفق “الأقصى”.

واعتقلت قوات الجيش الأسيرين المحررين وسيم فراس منصور وعمرو مراد نجار بعد اقتحام منزليهما في قرية بورين جنوب نابلس، كما اعتقلت القوات، مواطنين من زواتا وبيت إيبا غرب نابلس.

واعتقلت القوات 7 مواطنين، من مناطق مختلفة في القدس المحتلة، بينهم الدكتور ناصر عبدالجواد الذي داهمت القوات منزله في بلدة ديربلوط غرب محافظة سلفيت شمال القدس المحتلة.

وأصيب مواطنان بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدتي عناتا والرام، شمال القدس المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأصيب شاب بالرصاص، خلال مواجهات، في قرية دورا القرع، شمال رام الله.

وأحرق مستوطنون، مساء الاثنين، منزلا وكهفا، واعتدوا على ممتلكات المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

(الأناضول)