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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة- (فيديوهات)

منذ 17 دقيقة

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رام الله: اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباك مسلح مع فلسطينيين.
وقال شهود عيان، إن “قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس قرب طولكرم”.
وأضاف الشهود أنه “وقع اشتباك مسلح بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع من المخيم”.
وأشاروا إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية للمخيم، ونشر قنّاصة على عدة مبانٍ سكنية”.


وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي المخيم وأحياء من مدينة طولكرم وفتش  بعض المنازل واعتقل عددا من المواطنين، قبل أن ينسحب.
ومنذ تفاقم التوتر في الضفة الغربية والقدس على خلفية العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية، كما زاد حدة عنفه ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين.

(وكالات)

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