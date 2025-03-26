جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة ويعتقل عشرات الفلسطينيين- (فيديو)

قوات الاحتلال في أحد الشوارع خلال مداهمة مخيم بلاطة في الضفة الغربية المحتلة

رام الله: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، وحوّلهم للتحقيق الميداني.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر الأربعاء سلسلة اقتحامات تركزت في مخيم عايدة للاجئين بمدينة بيت لحم (جنوب)، وبلدة المغير شرقي رام الله (وسط)، ومخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس، والحي الشرقي في جنين (شمال).

مصادر محلية: انسحاب قوات الاحتلال من مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/GCdd2EmPZE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 26, 2025

وبين الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت عمليات اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين وتحديدا في مخيم عايدة وبلدة المغير.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 30 فلسطينيا في بلدة المغير واحتجازهم في أحد المنازل وتحويلهم للتحقيق الميداني.

وذكر الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين من البلدة وأخلى سبيل البقية بعد التحقيق معهم. كما أشاروا إلى أن قوات الاحتلال خربت محتويات المنازل خلال عملية التفتيش.

وفي مخيم عايدة نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيا على الأقل وحولتهم للتحقيق الميداني.

جيش الاحتلال يقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم وينفذ حملة اعتقالات. pic.twitter.com/w2EVuGvDjk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 26, 2025

وتواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال مواطنين رهائن، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية”.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن ذلك العدوان الواسع والمدمر يأتي “في إطار مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين”.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)