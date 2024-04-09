جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة واعتقل عددا من الفلسطينيين، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وذكر الشهود أن الجيش نفذ اقتحامات في مدينتي نابلس وطولكرم (شمال)، وبلدات بمحافظة رام الله (وسط)، وبلدات بمحافظة الخليل (جنوب).

وقالوا إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة طولكرم وشن عمليات دهم في عدد من المنازل، واعتقل سبعة مواطنين على الأقل.

واقتحمت قوات من الجيش مدينة نابلس، وداهمت الأحياء الشرقية من المدينة بما فيها مخيم بلاطة للاجئين، بحسب مصادر محلية.

وبينت المصادر أن اشتباكا مسلحا وقع بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة.

كما اقتحم الجيش مخيم الأمعري بمحافظة رام الله، ومخيم العروب وبلدات بمحافظة الخليل، وفق مصادر محلية، واعتقل أيضا عددا من مواطنيها.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، بالتزامن مع حربها علي قطاع غزة.

وحتى مساء الاثنين، أسفرت عمليات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة في الضفة الغربية عن “استشهاد 459 فلسطينيا، وإصابة نحو 4 آلاف و750 آخرين”، كما بلغت حصيلة الاعتقالات نحو 8145، وهي أرقام قياسية خلال قرابة 6 أشهر، مقارنة بالأعوام السابقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)