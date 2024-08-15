جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية شمالي الضفة

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية وسط سماع إطلاق نار.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت قلقيلية من الجهة الشرقية وسط سماع إطلاق رصاص حي.

وبين الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر منطقة سكينة وأحكم الطوق عليها، مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المدينة التي تتعرض لاقتحامات يومية.

وفي وقت سابق الخميس، استشهد فلسطينيان جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفا 632 شهيدا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرا حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)