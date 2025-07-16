جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق بالضفة ويعتقل فلسطينيين اثنين

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ونفذ عمليات مداهمة لعدة منازل واعتقل فلسطينيين اثنين.

وأفادت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس شمالي الضفة، واعتقل شابا ونكّل به.

وقالت الإذاعة إن مواجهات بين قوات الجيش المُقتحمة وفلسطينيين اندلعت في البلدة.

كما أوضحت أن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضا المنطقة الجنوبية من بلدة قُصرة، وقرية تل قرب نابلس، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.

وجنوبي الضفة، ذكرت الإذاعة أن الجيش اعتقل “المواطنة نداء محمود عبيات (34 عاما)، خلال تواجدها في برية تقوع (جنوب مدينة بيت لحم)”.

وقال الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة، في موجز معلوماتي وزعه على الصحافيين، إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة الكرمل، شرق مدينة يطا (جنوب مدينة الخليل)، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدة منازل.

وأشار إلى اقتحام مستوطنين “خِربة (قرية صغيرة) سدة الثعلة، بمسافر يطا (جنوب الخليل)، حيث رفعوا السلاح بوجه المواطنين وهددوهم بالترحيل”.

وعن منطقة بيرين جنوب شرق مدينة يطا، قال مخامرة، إن مستوطنين إسرائيليين “اعتدوا على أراضي المواطنين وقاموا بأعمال حفريات واسعة بالمنطقة لتوسيع الاستيطان”.

وأضاف أن القرية تتعرض “لاقتحام المستوطنين والاعتداء على المواطنين فضلا عن تكسير الممتلكات وسرقة المحتويات وتجريف الأراضي”.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 999 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)