جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس ويحاصر مستشفيين

رام الله: فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء حصارا حول مستشفيين فلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن “قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وحاصرت مستشفى رفيديا، وتمركزت قرب مداخل الطوارئ، وسط إطلاق لقنابل الصوت، كما حاصرت مستشفى العربي التخصصي”.

كما أفاد شهود عيان بأن مركبات عسكرية إسرائيلية اقتحمت نابلس بشكل متزامن، واتجهت نحو مستشفيي رفيديا والعربي وحاصرتهما.

ولم يمتلك الشهود معلومة بشأن أسباب اقتحام المدينة ومحاصرة المستشفيين.

#صور| الاحتلال يعترض مركبات الإسعاف ويفتشها خلال الاقتحام المستمر لحي رفيديا في نابلس شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/zEduz1kstG — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 22, 2025

وبالتوازي مع إبادة قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثر من 1002 فلسطيني وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 201 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 201 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)