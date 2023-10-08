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حزب الله يدخل المعركة ويقصف مواقع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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تل أبيب: أعلن حزب الله اللبناني، قصف 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وكبداية من أجل تحرير الأراضي اللبنانية.

وقال الحزب في بيان إن ‏”مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية، قامت صباح ‏هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع ‏للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.
وأضاف البيان أن “المجموعة هاجمت موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة”.
وتابع أن ذلك “على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامنا مع ‏المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر”.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، قصف منطقة جنوبي لبنان، قال إنها “استخدمت لإطلاق النيران تجاه قواته في منطقة جبل الشيخ”.

وقال الجيش إنه قصف خيام حزب الله الواقعة على الحدود مع فلسطين ردًا على إطلاق صواريخ وقذائف من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من صباح الأحد، أطلق مجهولون قذائف صاروخية على موقع الرادار الإسرائيلي في منطقة رويسات العلم المقابل لمنطقة شبعا جنوب لبنان .

 

وأفاد شهود عيان أن عدة قذائف استهدفت صباح اليوم محيط موقع رويسات العلم الإسرائيلي المعروف بالرادار المقابل لمنطقة شبعا وكفرشوبا جنوب لبنان.

ولفت إلى أنه بعد لحظات قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الأراضي اللبنانية في تلال كفرشوبا وبلدة الماري (جنوب لبنان).

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة، إذ أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد “حماس” في غزة، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1864 بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، بحسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 265 فلسطينا بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

(الأناضول)

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