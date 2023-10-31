سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لـ”حزب الله” جنوب لبنان

منذ 58 دقيقة

حجم الخط
0

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين/الثلاثاء، أنه قصف مواقع عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة “إكس”: “قامت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو بالهجوم على تحصينات تنظيم حزب الله في لبنان قبل وقت قليل”.

وأضاف: “من بين البنية التحتية التي تعرضت للهجوم، تم تدمير وسائل القتال والمواقع التي كانت يستخدمها التنظيم”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يرد على الفور رد من حزب الله اللبناني حول ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.
وتشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048، بحسب بيانات رسمية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

منصور يصف معاناة سكان غزة بـ “جحيم على الأرض”
منذ 34 دقيقة
“كتائب القسام” تعلن استهداف آليات عسكرية إسرائيلية جنوبي غزة
منذ 4 ساعات
عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على غزة ومخاوف من مذبحة في مستشفى القدس
منذ 5 ساعات
الكونغرس يسعى لنقل الأموال المخصصة للصحة والمناخ لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 14 مليار دولار
منذ 5 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية