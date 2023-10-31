جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لـ”حزب الله” جنوب لبنان

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين/الثلاثاء، أنه قصف مواقع عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة “إكس”: “قامت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو بالهجوم على تحصينات تنظيم حزب الله في لبنان قبل وقت قليل”.

وأضاف: “من بين البنية التحتية التي تعرضت للهجوم، تم تدمير وسائل القتال والمواقع التي كانت يستخدمها التنظيم”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يرد على الفور رد من حزب الله اللبناني حول ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.

وتشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048، بحسب بيانات رسمية.

(الأناضول)