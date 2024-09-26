سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن

منذ ساعة واحدة

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تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه اعترض بنجاح فجر الجمعة صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل حيث دوّت صافرات الإنذار، مشيرا إلى أنّ عملية الاعتراض تمت خارج الحدود وأسفرت عن دويّ انفجارات وتساقط شظايا.

وقال الجيش في سلسلة بيانات متلاحقة إنّ “صفارات الإنذار التي انطلقت في مناطق متعددة وسط إسرائيل هي نتيجة صاروخ أطلق من اليمن”، مؤكدا أنّ “الصاروخ تمّ اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي آرو (السهم)”.

وأضاف أنّ الصاروخ الذي تمّ اعتراضه هو “صاروخ أرض-أرض تمّ اعتراضه خارج الحدود بواسطة المنظومة الدفاعية المتخصصة باعتراض الصواريخ البالستية.

وأكّد الجيش أنّ “لا تغيير حاليا في تعليمات الجبهة الداخلية” بعد اعتراض هذا الصاروخ.

(وكالات)

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