جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه تمكن من الإفراج عن رهينتين خلال عملية في رفح

تل أبيب: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إنه تمكن من تحرير رهينتين خلال عملية نفذتها قوات خاصة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن مستشفى إنه تم نقل الرهينتين إلى مستشفى شيبا بوسط إسرائيل وأكد الأطباء أنهما في “حالة جيدة”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنّه “تمّت استعادة فرناندو سيمون مارمان (60 عاما) ولويس هار (70 عاما) خلال عمليّة ليليّة في رفح نفّذها بشكل مشترك كلّ من الجيش والشين بيت (الأمن الداخلي) والشرطة الإسرائيليّة.

ولم تصدر حركة المقاومة الإسلامية الإسلامية (حماس) حتى الآن أي بيان بهذا الشأن.

(وكالات)