جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن مقتل جندي بنيران “صديقة” بمخيم جنين

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن الجندي الذي قتل الشهر الماضي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية “قتل بنيران صديقة” وليس مسلحين فلسطينيين.

وذكر الجيش في بيان، أن “التحقيقات أظهرت أن دافيد يتسحاك قتل في 4 يوليو/ تموز بنيران إسرائيلية بالخطأ”.

وكان جيش الاحتلال أعلن في حينه، أن الجندي “قتل برصاص مسلحين فلسطينيين” خلال عملية عسكرية في مخيم جنين استمرت يومين.

وقال الجيش في بيانه اليوم: “تم إطلاق النار عليه وقتله بنيران قواتنا عقب خطأ في تحديد هويته”.

وأضاف: “تم إطلاق النار في مرحلة مغادرة القوات لمخيم جنين وأثناء تبادل النار بين القوات والمسلحين”.

وأردف: “قامت قوة برصد شخصية مشبوهة وحركات مشبوهة في أحد المباني بإطلاق النار تجاهها فقتل دافيد يتسحاك نتيجة إطلاق النار عليه بعد الخطأ بتحديد هويته”.

وأشار إلى أنه “تبيّن من نتائج التحقيق وجود فجوات في طريقة تقييم مواقع القوات خلال مغادرتها للمخيم”.

ولفت الجيش، إلى أنه “تم رفع نتيجة التحقيق إلى رئيس الأركان هيرتسي هليفي”.

وقال هليفي، بحسب البيان ذاته: “الحديث يدور عن حادث مروع ومؤسف”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية في مخيم جنين استمرت يومين استشهد خلالها 12 فلسطينيا وأحدث دمارا واسعا ببنيته التحتية ومنازله.

(وكالات)