جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الإسعاف من دخول مخيم “نور شمس” بالضفة- (فيديو)

طولكرم: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عمل الطواقم الطبية ويرفض دخولها إلى مخيم “نور شمس” قرب طولكرم شمالي الضفة لتقديم مساعدات طبية، في ظل عملية عسكرية بدأها صباحا أسفرت عن استشهاد10 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقال أحمد زهران، نائب مدير الجمعية في طولكرم: “منذ مساء أمس (الثلاثاء)، يغلق الجيش الإسرائيلي كافة مداخل مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين ويمنع الطواقم الطبية من دخول”.

وأضاف: “تلقينا إشارات بوجود حالات مرضية، وحالات غسيل كلى وولادة في المخيم، ولم تتمكن الطواقم من نقل أي منها حتى الساعة 14:31 (ت.غ)”.

وتابع: “تم التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسهيل عمل الكوادر الطبية، ولا يزال الوضع على ما هو عليه”.

ولفت إلى أن “الجيش يحاصر مستشفيات طولكرم ويفتش مركبات الإسعاف ويدقق في هويات (بطاقات شخصية) المرضى والمصابين مما أدى إلى إعاقة وتأخير عمل الطواقم الطبية”.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية هي الأوسع منذ عام 2002، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس،حيث استشهد 662 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)

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